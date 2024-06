NAZIONALI Amici e il bis Maggiore-U21: "Giornata fantastica. Futuro? Al 90% resto al Fossombrone" Il portiere stamattina era in Austria e il pomeriggio ha giocato contro Gibilterra: "Sono rimasto concentrato, sono molto contento"

Giornata da stakanovista per Pietro Amici che stamattina era in Austria con la Nazionale Maggiore e nel pomeriggio è sceso in campo con l'U21, contro Gibilterra. E si sofferma anche sul suo futuro, dopo la prima stagione nelle file del Fossombrone, in Serie D: "Sono molto contento, è stata una stagione con alti e bassi e nella prossima stagione cerchiamo di fare ancora meglio. Futuro? Al 90% resterò al Fossombrone".

Nel video la sua intervista

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: