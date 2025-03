Amici-Golinucci-Cevoli:" Buono l'atteggiamento, ma anche troppi errori"

Pietro Amici Portiere San Marino "Sono contento per il debutto, peccato però comunque per i gol che abbiamo preso, perché alcuni si potevano tranquillamente evitare e quindi il passivo poteva essere minore. Però comunque sono lo stesso felice per il mio debutto".

Alessandro Golinucci Capitano San Marino :"Partita dal risultato severo, secondo me, che però arriva da, secondo me, troppi nostri errori, quindi abbiamo qualcosa su cui lavorare e soprattutto alla fine dei tempi in cui abbiamo preso i gol che non dobbiamo prendere e sicuramente sarà una cosa in cui lavoreremo".

Michele Cevoli Difensore San Marino :"Prendiamo l'atteggiamento che ci aveva chiesto lo staff e penso che qualcosina in più, anche con una grande squadra, si sia visto. Naturalmente un po' di sfortuna negli episodi, come ad esempio nel primo gol, sei arrivato in anticipo su questa palla probabilmente lì volevi metterla in calcio d'angolo, purtroppo non è stato così. Sì, certo, volevo metterla in calcio d'angolo o meglio allontanarla dalla porta. Chiaro che poi mettono palle forti e è sempre difficile. Ho sbagliato andare in scivolata, forse. Dovevo capire meglio il mio posizionamento e lasciare scorrere quella palla, forse".