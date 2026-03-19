Anche Andrias Edmundsson per la sfida del San Marino Stadium

Il ct della nazionale delle Isole Faroe, Eyðun Klakstein, ha diramato la lista dei 23 giocatori convocati per l'amichevole del San Marino Stadium di sabato 28 marzo alle ore 15:00. Tra i giocatori anche il difensore dell'Hellas Verona Andrias Edmundsson.

Mattias Heðinsson Lamhauge, Strømsgodset IF (Norvegia)

Bárður á Reynatrøð, Víkingur

Bjarti Vitalis Mørk, HB Tórshavn

Andrias Edmundsson, Hellas Verona FC (Italia)



Gunnar Vatnhamar, Víkingur Reykjavík (Islanda)

Samuel Chukwudi, SJK Seinäjoki (Finlandia)



Arnbjørn Svensson, Víkingur

Viljormur Davidsen, NSÍ Runavík

Martin Agnarsson, Aarhus Fremad (Danimarca)

Ási Dam, HB Tórshavn

Jóannes Kalsø Danielsen, KÍ Klaksvík

Jann Julin Benjaminsen, NSÍ Runavík

Jákup Biskopstø Andreassen, KÍ Klaksvík

Géza David Turi, Grimsby Town FC (Inghilterra)

Noah Mneney, HB Tórshavn

Jóannes Bjartalíð, FC Kyzylzhar (Kazakistan)

Árni Frederiksberg, KÍ Klaksvík

Poul Kallsberg, Hillerød Fodbold (Danimarca)

Hanus Sørensen, NK Triglav Kranj (Slovenia)

Adrian Justinussen, AC Horsens (Danimarca)

Páll Andrasson Klettskarð, KÍ Klaksvík

Petur Knudsen, NSÍ Runavík

Patrik Johannesen, KÍ Klaksvík



























