TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:09 Aumento dei prezzi: a San Marino segno + in quasi tutti i settori. Uscito il rapporto dell'Ufficio di Statistica 13:37 Riccione, il Comune acquisisce Villa Mussolini: accordo da 1,2 milioni con Fondazione Carim 13:07 Insulti razzisti, Emiliano Montanari: "Fatto di assoluta gravità, chiediamo scusa al Chieti" 12:47 Banca di San Marino valuta nuovi investitori: offerte da un gruppo riminese e una holding emiratina 12:15 Avatar animato in un ri-salto al futuro 12:07 Omicidio Pierina, rinviato esame dell'imputato Louis Dassilva. A fine giugno la sentenza 11:27 La Croce Bianco Azzurra raggiunge quota 5mila interventi 10:22 "Fine vita": in prima lettura i pdl dell'Associazione Emma Rossi e del movimento Rete 10:07 Riccione, fugge dopo aver abbattuto palo e telecamera: rintracciato dopo 10 giorni
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Anche Andrias Edmundsson per la sfida del San Marino Stadium

Il ct della nazionale delle Isole Faroe ha diramato la lista dei 23 per la sfida di sabato 28 marzo (ore 15:00), nell'elenco anche il difensore dell'Hellas Verona.

di Elia Gorini
19 mar 2026
Foto: FSF/Johanna Thomsen
Il ct della nazionale delle Isole Faroe, Eyðun Klakstein, ha diramato la lista dei 23 giocatori convocati per l'amichevole del San Marino Stadium di sabato 28 marzo alle ore 15:00. Tra i giocatori anche il difensore dell'Hellas Verona Andrias Edmundsson.

Mattias Heðinsson Lamhauge, Strømsgodset IF (Norvegia)

Bárður á Reynatrøð, Víkingur

Bjarti Vitalis Mørk, HB Tórshavn

Andrias Edmundsson, Hellas Verona FC (Italia)

Gunnar Vatnhamar, Víkingur Reykjavík (Islanda)

Samuel Chukwudi, SJK Seinäjoki (Finlandia)

Arnbjørn Svensson, Víkingur

Viljormur Davidsen, NSÍ Runavík

Martin Agnarsson, Aarhus Fremad (Danimarca)

Ási Dam, HB Tórshavn

Jóannes Kalsø Danielsen, KÍ Klaksvík

Jann Julin Benjaminsen, NSÍ Runavík

Jákup Biskopstø Andreassen, KÍ Klaksvík

Géza David Turi, Grimsby Town FC (Inghilterra)

Noah Mneney, HB Tórshavn

Jóannes Bjartalíð, FC Kyzylzhar (Kazakistan)

Árni Frederiksberg, KÍ Klaksvík

Poul Kallsberg, Hillerød Fodbold (Danimarca)

Hanus Sørensen, NK Triglav Kranj (Slovenia)

Adrian Justinussen, AC Horsens (Danimarca)

Páll Andrasson Klettskarð, KÍ Klaksvík

Petur Knudsen, NSÍ Runavík

Patrik Johannesen, KÍ Klaksvík









Riproduzione riservata ©

