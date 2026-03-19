Anche Andrias Edmundsson per la sfida del San Marino Stadium
Il ct della nazionale delle Isole Faroe, Eyðun Klakstein, ha diramato la lista dei 23 giocatori convocati per l'amichevole del San Marino Stadium di sabato 28 marzo alle ore 15:00. Tra i giocatori anche il difensore dell'Hellas Verona Andrias Edmundsson.
Mattias Heðinsson Lamhauge, Strømsgodset IF (Norvegia)
Bárður á Reynatrøð, Víkingur
Bjarti Vitalis Mørk, HB Tórshavn
Andrias Edmundsson, Hellas Verona FC (Italia)
Gunnar Vatnhamar, Víkingur Reykjavík (Islanda)
Samuel Chukwudi, SJK Seinäjoki (Finlandia)
Arnbjørn Svensson, Víkingur
Viljormur Davidsen, NSÍ Runavík
Martin Agnarsson, Aarhus Fremad (Danimarca)
Ási Dam, HB Tórshavn
Jóannes Kalsø Danielsen, KÍ Klaksvík
Jann Julin Benjaminsen, NSÍ Runavík
Jákup Biskopstø Andreassen, KÍ Klaksvík
Géza David Turi, Grimsby Town FC (Inghilterra)
Noah Mneney, HB Tórshavn
Jóannes Bjartalíð, FC Kyzylzhar (Kazakistan)
Árni Frederiksberg, KÍ Klaksvík
Poul Kallsberg, Hillerød Fodbold (Danimarca)
Hanus Sørensen, NK Triglav Kranj (Slovenia)
Adrian Justinussen, AC Horsens (Danimarca)
Páll Andrasson Klettskarð, KÍ Klaksvík
Petur Knudsen, NSÍ Runavík
Patrik Johannesen, KÍ Klaksvík
