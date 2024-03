TORNEO DI SVILUPPO Anche contro il Belize, rigori fatali per l'Under 16

Anche contro il Belize, rigori fatali per l'Under 16.

Ancora una sconfitta ai rigori per la Nazionale Sammarinese Under 16 impegnata nel Torneo di Sviluppo che si sta disputando in Albania. La sfida giocata questa mattina contro il Belize è terminata 1 a 1 con pareggio sammarinese arrivato in pieno recupero. Come da regolamento si è andati ai calci di rigore che hanno premiato la compagine centro-americana con il punteggio di 4 a 2.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: