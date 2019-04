Anche gli Allenatori Sammarinesi a Lisbona

L'Associazione Sammarinese Allenatori Calcio, rappresentata dal presidente Giampaolo Mazza, tra le associazioni di categoria presenti a Lisbona per la seconda edizione del Lega Symposium organizzato da AEFCA, l'organizzazione europea che rappresenta tutte le associazioni allenatori. Tra gli argomenti al centro dei lavori gli aspetti legali e contrattuali dei tecnici che lavorano all'estero. Un tema che riguarda da vicino anche gli allenatori del Titano, in particolar modo Roberto Cevoli e Marco Ragini, che hanno avuto in passato esperienze di questo tipo, che si potrebbero ripetere anche in futuro per altri tecnici. L'obiettivo dei lavori del congresso di Lisbona è quello di creare un contratto di riferimento che tuteli gli allenatori sul piano legale e fiscale quando sono impegnati all'esterno.