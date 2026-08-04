ARBITRI Anche gli arbitri sammarinesi al raduno della CAN C

Anche gli arbitri sammarinesi al raduno della CAN C.

Ernesto Cristiano, Laura Cordani e Gianmarco Ercolani hanno partecipato al raduno prestagionale della Commissione Arbitri Nazionale di Serie C (CAN C) – organizzato a Cascia, in provincia di Perugia, utile a preparare e programmare la stagione sportiva 2026-27. Gli assistenti arbitrali FIFA per San Marino hanno sostenuto test e lavori in aula al fianco degli omologhi italiani. Con loro, era presente a Cascia anche Christian Brighi – Consulente del Presidente della FSGC in materia arbitrale e componente della Commissione della CAN C, oltre che vice designatore di Nicola Giovanni Ayroldi. Una grande opportunità, quella cui hanno potuto accedere Cristiano, Cordani ed Ercolani, che solo un problema di natura fisico ha impedito a Michele Beltrano – arbitro internazionale di San Marino – di potervi partecipare.

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