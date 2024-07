Anche la San Marino Academy tra i beneficiari dei premi per club dai mondiali FIFA

C'è anche la San Marino Academy tra i 1.041 club di 48 associazioni membri della FIFA a beneficiare dei premi per i club del mondiale femminile. I club riceveranno una parte dei ricavi per il rilascio delle giocatrici che hanno partecipato al torneo. I fondi sono stati messi a disposizione attraverso il Club Benefits Programme (CBP) della FIFA, introdotto per la prima volta in vista del mondiale del 2019 per riconoscere il ruolo fondamentale che i club svolgono nello sviluppo delle giocatrici.

L'importo totale ammonta a 11,3 milioni di dollari. L'aspetto più importante di questo programma è che la FIFA non premia solo i club che hanno messo a disposizione le calciatrici per il mondiale, ma anche quei club che hanno contributo allo sviluppo delle giocatrici tra i 12 e 22 anni. L'attaccante della Juventus Chiara Beccari, che ha partecipato al mondiale femminile in Australia e Nuova Zelanda, è infatti cresciuta nel settore giovanile della San Marino Academy.

La quota spettante a ciascun club è stata determinata in base al ruolo svolto nello sviluppo della giocatrice o nella sua partecipazione al torneo, in qualità di club di rilascio, di club di allenamento o di entrambi. Tra i 42 club partecipanti ai campionati italiani, c'è anche la San Marino Academy alla quale spetterà un importo di 2581,37 dollari. Roma e Juventus sono le due squadre con l'ammontare più alto dei premi con rispettivamente 111.922,93 dollari e 100.784,52 dollari. L'ammontare complessivo spettante alle squadre femminili italiane è di 445.362 dollari.

Al vertice della top 10 dei club che hanno ricevuto i maggiori premi c'è il Barcellona con 246.691, 61 dollari davanti al Chelsea (212.006,51) e Manchester City (211.514,98). La prima delle italiane è la Roma a chiudere la top 10.