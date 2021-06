Anche San Marino al Gran Galà del calcio Umbro

Serata di gala ieri sera ad Assisi per celebrare i successi del calcio umbro. Dalle promozioni in serie B di Perugia e Ternana alla tranquilla salvezza ottenuta dal Gubbio. Presenti numerosi ospiti del mondo del calcio, da Franco Causio a Walter Novellino, dal capitano del Sassuolo Francesco Magnanelli al tecnico della Ternana. Cristiano Lucarelli e il giornalista della Domenica Sportiva, Furio Zara. Premio speciale alla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio per i due pareggi consecutivi ottenuti dalla Nazionale Sammarinese in Nations League. A rappresentare il calcio sammarinese, erano presenti il presidente Marco Tura e il Commissario Tecnico, Franco Varrella.