Ancora un ko per il San Marino Calcio
I Titani perdono in casa dell'Ancona 2-0. Ultimo posto in classifica con il Castelfidardo dopo quattro giornate.
Continua la serie negativa del San Marino Calcio. La squadra di Malgrati perde anche sul campo dell'Ancona e incassa il quarto ko in altrettante giornate di campionato. La prima occasione della partita è per i biancoazzurri con Babbi che viene ben servito in area di rigore, decisivo l'intervento in scivolata di Bonaccorsi.
Dall'altra la risposta dorica con il tiro di Meola, la palla è sul fondo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo arriva il vantaggio dell'Ancona con Rovinelli. Rete che purtroppo non possiamo apprezzare dalle riprese. Bel momento dell'Ancona che cerca il raddoppio con Meola, palla sul fondo. Il San Marino prova a reagire: sul cross da metà campo la girata di testa di Pericolini è larga. Nella ripresa il cross di Pericolini attraversa tutta l'area di rigore, poi Calisto perfeziona il disimpegno.
Al 71' il contropiede dell'Ancona produce il 2-0 di Kouko, bel gol di testa in tuffo, ma il direttore di gara annulla tutto per posizione di fuorigioco. Il raddoppio arriva comunque al 76' quando sul pallone riconquistato sulla sinistra da Gerbaudo, la corta respinta del difensore sammarinese è un assist perfetto per Kouko che non sbaglia. L'Ancona potrebbe anche triplicare con Pecci, grande risposta di Meli.
Il San Marino nel finale cerca di riaprire la partita, ma non ci riesce, vince l'Ancona 2-0. Domenica altra trasferta marchigiana per i Titani contro la Recanatese, alla ricerca dei primi punti stagionali.
