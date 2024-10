NAZIONALE Andorra vince 2-0 con San Marino Due reti nel primo tempo decidono la partita.

Rispetto alla Nations, mentre San Marino ne cambia 8 Andorra ne conferma 9, trovando già in un primo tempo dominato il definitivo 2-0. I biancazzurri escono un po' giusto nella ripresa ma senza creare troppi problemi, confermando la tradizione negativa coi pirenaici. In compenso, lo b nella prima di ritorno del D1 dà, in vista di novembre, una doppia possibilità ai Titani: in caso di vittoria interna con Gibilterra – salita a +2 – sarebbe promozione diretta con un turno d'anticipo, mentre un pari nell'ultima in Liechtenstein – portatosi a -1 – darebbe l'accesso agli spareggi.

Tornando all'amichevole, Andorra parte decisa e alla prima occasione passa: lancio dalle retrovie di Max Llovera, Franciosi si fa sorprendere dai rimbalzi e Berto Rosas, sbucato alle sue spalle, se l'addomestica per il tocco del vantaggio. San Marino non s'affossa ma nemmeno reagisce e il prosieguo, per quanto a ritmo lento, è a senso unico: sponda di Berto per Pujol – classe '82 e migliore in campo – e tocco di prima a servire Cucu Fernandez, sulla cui conclusione Colombo s'oppone facilmente.

Pujol ancora di prima per il dai e vai con Cervòs, la difesa lascia una voragine e il terzino ha tutto il tempo per completare il quadrilatero con Pujol, che sempre senza controllare incrocia imparabilmente per un bis ad alta qualità. Retroguardia male anche 3' dopo: punizione di Cervòs, la spizzata sul secondo palo di Cucu spiazza tutti e Max se lo divora di testa, incocciando fuori specchio, solo, da due passi.

San Marino riesce finalmente a mettersi in partita nel recupero di frazione, con Lazzari che si libera di caparbietà per un cross che Sensoli non riesce a girare in porta. Ripresa e subito di nuovo Lazzari con una punizione-schema al limite, dove ancora Sensoli svirgola il mancino. Proprio Sensoli addomestica il cambio lato di Giocondi e rientra appena oltre l'area per un tiro a giro comodo per Iker Alvarez, il meglio di un San Marino che arresta qui la sua crescita.

Di là, Andorra troverebbe la doppietta di Pujol, che, però, sulla sponda di Eric Vales, è in netto fuorigioco. Sull'angolo di Cervòs, Aaròn manca la stoccata ravvicinata, dopodiché i Titani sfiorano un clamoroso autogol: Zavoli – entrato per Colombo e all'esordio assoluto – si incarta sul complicato retropassaggio rimbalzante di Zannoni, col palo a salvarlo da una prima con neo.

Nel finale problemi per Tommaso Benvenuti, Cevoli s'è appena giocato Vitaioli come 6° cambio e San Marino di fatto resta in 10, sipario e a completare la serata c'è giusto Eric che non arriva sulla torre di Christian Garcia.

