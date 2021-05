Andrea Compagno

Andrea Compagno ha appena vinto il campionato in Romania e il prossimo anno giocherà in serie A. Durante la stagione con il suo club, il Craiova, è comunque rimasto aggiornato sul calcio sammarinese seguendo le partite in un vero e proprio derby con il compagno di squadra Paramatti, ex della Virtus.

Sentiamo Andrea Compagno