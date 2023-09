MERCATO Andrea Montanari vicino alla Virtus

Andrea Montanari vicino alla Virtus.

In via di definizione l'accordo che porterà l'ex Rimini Andrea Montanari a vestire la maglia della Virtus. Il centrocampista, che in carriera ha vinto tre campionato di serie D, nella scorsa stagione ha giocato con il Tre Penne.

