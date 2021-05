Andrea Nucci: "Lo scudetto è il coronamento di un sogno" Chiusa la stagione del calcio sammarinese, il capitano della Folgore traccia un bilancio della stagione e parla del gran gol di Mirco Spighi

Andrea Nucci c'era nel 2015 quando la Folgore aveva vinto tutto: Coppa Titano, campionato e Supercoppa. La squadra di Falciano aveva centrato uno storico tris di successi, non riuscendo però ad aprire un vero e proprio ciclo come accaduto a fine anni '90. Sei anni dopo è di nuovo Folgore e uno scudetto che il capitano si gode fino in fondo. Una stagione ricca di soddisfazioni con lo scudetto centrato, al quale si aggiungono il premio capocannoniere di Imre Badalassi e quello che sarà consegnato nel corso di Calcio Estate 2021 a Mirco Spighi per la rete più bella della stagione.

Nel video l'intervista ad Andrea Nucci

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: