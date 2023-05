Andrea Ugolini e quella doppietta alla Norvegia di Haaland

Tra un mese la Nazionale under 21 di San Marino inizierà dalla Lettonia le qualificazione agli Europei di categoria, in un girone che vedrà impegnate anche Italia, Irlanda, Turchia e Norvegia. I biancoazzurri ritroveranno anche la Norvegia. Nella fida contro i Leoni scandinavi San Marino ha scritto una pagina storica del calcio biancoazzurro. È la partita di apertura del girone di qualificazione e l'under 21 del Titano parte da Lillestrøm. All'Åråsen Stadion, la Norvegia va due volte in vantaggio, ma San Marino riesce due volte a recuperare il risultato con Andrea Ugolini che firma una doppietta, che permette ai Titani di riportare sempre il risultato in parità.

Trascorrono i minuti e il risultato resta sul 2-2. Ci vuole il capitano della Norvegia per deciderla. Un gol che arriva all'80', lo segna un centrocampista, gioca con i norvegesi del Bryne. È più abituato a difendere che a segnare, tanto che quello è anche il primo gol con la nazionale. Si chiama Alfie (Haaland) e l'anno successivo passerà al Nottingham Forest, arrivando anche al Manchester City nel 2000, l'anno di nascita di suo figlio Erling. Sì proprio quell'Erling Haaland che oggi gioca nella stessa squadra del padre, che nel 1992 regalò la vittoria per 3-2 alla Norvegia contro quel San Marino di Andrea Ugolini.