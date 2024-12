SERIE D Andrea Zammarchi saluta il San Marino, dalla Nocerina arriva Kalifa Manneh

Il San Marino Calcio comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Andrea Zammarchi. Un nuovo rinforzo per il San Marino sarebbe in procinto di arrivare dalla Nocerina. Si tratta di Kalifa Manneh, gambiano classe 1998 con un passato nel Foggia. L'attaccante esterno vanta 119 presenze in serie C e ha esordito in serie B con il Perugia.

