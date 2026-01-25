CAMPIONATO SAMMARINESE Andy Selva: "Aspetto mentale ottimo", Diego Perazzini: "Dobbiamo ritrovare equilibrio"

Soddisfatto per il successo Andy Selva:

"Sì, era la partita che volevamo fare, abbiamo fatto anche diversi cambi perché comunque adesso giocando ogni tre giorni è sempre più dura, quindi dobbiamo gestire le forze sia quelle mentali che quelle fisiche". Ecco, hai ricordato l'impegno in settimana, sarà fondamentale confermare quello che avete fatto bene oggi?

"Ma sì, è sicuramente un'altra gara, è difficile come quella di oggi perché venivamo anche da un aspetto mentale poco semplice assorbire una sconfitta del derby non era semplice, hanno fatto una grande prova di carattere e mercoledì ci aspettano, è veramente una gara di intensità, di sacrificio come oggi quindi faccio i complimenti ai miei giocatori perché oggi hanno avuto un aspetto mentale ottimo".

Deluso per il risultato il capitano del Domagnano, Diego Perazzini:

"Sicuramente il secondo tempo è stata una ripartenza abbastanza in salita, io credo che siamo in un periodo in cui sicuramente non ci sta girando troppo bene però questo è il calcio, quindi dobbiamo essere bravi a rimboccarci le maniche e cercare di portare gli episodi dalla nostra parte l'impegno da parte di tutti c'è stato sempre e sempre ci sarà".

Ecco, state un po' perdendo posizioni in virtù di questi risultati che non vengono?

"Sì, noi dobbiamo pensare sempre a noi stessi e alla partita prossima. Sappiamo da dove siamo partiti, sappiamo che abbiamo costruito un girone d'andata molto importante e dobbiamo semplicemente ristabilire un attimo l'equilibrio che avevamo e cercare di rimanere sempre sul pezzo in ogni singolo momento della partita e sono sicuro che le cose torneranno ad andare per il verso giusto"

