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Andy Selva è il nuovo allenatore de La Fiorita. Nello staff anche Alex Gasperoni

Il presidente Alessandro Cianciaruso: "Ci auguriamo che anche da allenatore Selva possa dare un fondamentale stimolo nel raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati come società”

14 set 2026
Andy Selva è il nuovo allenatore de La Fiorita. Nello staff anche Alex Gasperoni

La Fiorita ha scelto come nuovo tecnico Andy Selva che questa sera dirigerà il primo allenamento con la squadra sul campo di Montegiardino. Per Selva si tratta di un ritorno ai colori gialloblù dopo le esperienze da giocatore dal 2014 al 2018, totalizzando oltre 100 presenze e oltre 50 gol.

Insieme a Selva entra a far parte dello staff tecnico Alex Gasperoni, anche lui ex Nazionale sammarinese, nel ruolo di collaboratore tecnico. “Ad entrambi diamo il benvenuto a La Fiorita – le parole del presidente Alessandro Cianciaruso – anche se Andy Selva ha già fatto parte della storia di questo club, contribuendo a scriverne pagine importanti. Ci auguriamo che anche da allenatore possa dare un fondamentale stimolo nel raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati come società”.




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