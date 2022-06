Andy Selva è il nuovo allenatore del Tre Fiori

Il Tre Fiori è Pronto ad iniziare la nuova stagione. Mentre la Coppa Titano alzata al cielo ad aprile è stata messa in bacheca accanto alle precedenti sette, la società gialloblù ha già cominciato a programmare concretamente il futuro. Un progetto su base pluriennale, che vedrà alla guida della squadra di Fiorentino un allenatore giovane, ma con una grandissima esperienza nel calcio internazionale. Sulla panchina del Tre Fiori siederà Andy Selva, che dopo due buone stagioni con il Pennarossa rilancia con grande voglia di mettersi in gioco e l’obiettivo dichiarato di fare vivere ai tifosi del Tre Fiori un’altra stagione entusiasmante e vincente.

“Cercavo nuovi stimoli – dice Andy Selva - e qui al Tre Fiori li ho trovati. Ma non posso iniziare questa nuova avventura senza prima ringraziare il Pennarossa dove mi sono trovato bene e ho vissuto stagioni importanti. Credo di andare via lasciando un buon ricordo e buoni concetti di calcio, ma per me era ora di cambiare e ho scelto una società professionale e ambiziosa. Non vedo l’ora di cominciare ad allenare il Tre Fiori: arrivo in una società che ha la vittoria nel Dna e per me è una sfida importante riuscire a ripagare questa fiducia. Non mi è stato chiesto un obiettivo particolare, ma credo che il Tre Fiori non debba chiedere niente: ad ogni stagione si presenta tra le squadre da battere e sarà così anche quest’anno. Vincere non è mai facile e la parte tecnica non è l’unica componente per ottenere i risultati, ma credo davvero che qui ci sia tutto per toglierci grandi soddisfazioni”. Nemmeno il tempo dei saluti che la nuova stagione chiama alla prima sfida. La vittoria della Coppa Titano ha qualificato il Tre Fiori ai preliminari di Conference League e aspettando di sapere quale sarà l’avversario di questa sfida internazionale, Selva è già al lavoro.

“Siamo già concentrati su questo primo obiettivo. Abbiamo un mesetto per prepararci alla Conference, ma anche se sono curioso di conoscere il nome dell’avversario nei sorteggi di domani, sappiamo che molto dipenderà da noi. Abbiamo già una base di squadra molto forte, con giovani di buon livello e giocatori esperti che li aiuteranno a crescere. Davide Simoncini, solo per fare un esempio, ora alle prese con un infortunio: lo aspetteremo e appena pronto sarà una pedina fondamentale. Con la società stiamo già lavorando in piena sintonia per aggiungere qualche elemento di spessore e non ho dubbi sul fatto che verrà creata una rosa capace di soddisfare le aspettative”.