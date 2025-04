Andy Selva: "Il nostro obiettivo sono i play-off", Achille Fabbri: "Siamo molto contenti"

Andy Selva e Achille Fabbri

Nel dopo partita umori opposti dei due tecnici per il risultato maturato.

Andy Selva (allenatore Cosmos): "Non era un problema di classifica il nostro, volevo vedere alcune cose, ma credo che il caldo ha prevalso".

Cambiano gli obiettivi? "No, non cambia niente. Come non cambiava la classifica, non cambiano neanche gli obiettivi. E' chiaro, questa partita qui mi ha dato tante certezze e adesso su cui dovrò lavorare".

Hai cambiato praticamente tutto l'attacco alla fine, quindi quelle indicazioni arrivano proprio anche da lì? "No, perché era una giornata molto calda e sicuramente rischi, rischi in contropiedi, rischi in infortuni, quindi comunque sia cerco di gestire un po' tutti quanti, perché l'obiettivo nostro sono i play-off e non certo questa partita di oggi".

Achille Fabbri (allenatore Juvenes/Dogana): "Non siamo contenti, ma di più, perché abbiamo giocato contro una squadra che ha dei valori importanti, molto forti. Era una squadra che doveva vincere il campionato, questa con i valori che ha si trova un pochettino in difficoltà, ma io non ho dubbi, questa squadra verrà fuori nel play-off e quindi complimenti al loro allenatore, alla squadra, perché sono veramente forti. Stiamo bene, abbiamo fatto un'ottima partita, è chiaro che potevamo fare a livello difensivo, in questo momento abbiamo molte defezioni, molti problemi, ma li abbiamo avuti dall'inizio, quindi sarebbero scusanti che a me non piacciono. I giocatori che adesso stanno giocando stanno dando tutto, stanno facendo benissimo e quindi sono contento, perché abbiamo sofferto veramente tanto in questo campionato per mille motivazioni, che poi dopo affronteremo a fine anno, ma adesso i ragazzi stanno rispondendo molto bene".