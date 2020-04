PROBLEMA STIPENDI Andy Selva: “Il problema rimborsi spesa è molto sentito tra i tesserati. Ad oggi, nessuno ci ha contattato per parlarne” Il Presidente del Assocalciatori Andy Selva parla del problema stipendi a San Marino. "Ad oggi – dice- nessuno ci ha contattato, nonostante il problema sia molto sentito. Ho ricevuto molte chiamate dai tesserati, nessuna dalla Federcalcio”

Il decreto adottato dal Governo sammarinese dice stop a tutto fino a lunedì 20 aprile. Per altri 15 giorni i 15 club di San Marino sono fermi ai box. Sarà la Federcalcio a dare le linee guida dal 20 in poi. Si riprenderà, non si riprenderà? Troppi i nodi da sciogliere, in questo momento meglio aspettare senza fare troppe ipotesi. Chiaro che nessuno sta con le mani in mano. Il Presidente dell' Assocalciatori Andy Selva, da casa come tutti, dichiara che il problema rimborsi spesa dei tesserati è di strettissima attualità ma che per il momento resta un pourparler. Nessun incontro ufficiale nel breve anche se secondo Selva c'è ne sarebbe bisogno.



