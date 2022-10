CAMPIONATO SAMMARINESE Angeli e Sopranzi spingono la Virtus, La Fiorita ko Nell'altro anticipo della sesta giornata successo del San Giovanni per 4-3 contro il Fiorentino.

Virtus – La Fiorita è tutta in due minuti, con i gol di Angeli e Sopranzi divisi dall'occasione del pari gialloblu. Ad Acquaviva è una partita equilibrata, con molte interruzioni, alla fine sono ben otto gli ammoniti. La partita si sblocca solo all'83' quando sul cross di Buonocunto l'inserimento di Nicola Angeli è con i tempi giusti, tocco in fondo alla rete e vantaggio neroverde. Palla a centrocampo e La Fiorita costruisce l'occasione del pari con Rinaldi, Passaniti fa il suo e ci mette l'intervento salva risultato.

Sul calcio d'angolo La Fiorita perde un brutto pallone con Gasperoni, Buonocunto dà il via alla ripartenza della Virtus, esterno destro d'altra categoria per Pietro Sopranzi, il sammarinese calcia, Vivan tocca, il pallone finisce in fondo alla rete. Vince la Virtus, una partita che si apre con buoni ritmi e nella quale il tirocross di Grandoni fa ben sperare dopo appena 50 secondi. Passaniti smanaccia per non avere problemi. Dall'altra parte Buonocunto non trova lo specchio di porta da posizione interessante. Ancora Virtus, cross dalla destra, girata di Angeli, manca la precisione. Alla mezzora episodio in area Virtus, il pallone attraversa lo specchio Pirini controlla prima con la coscia e poi con il corpo. Il finale di tempo si accende, più per l'intervento di Giacomoni, che scalda gli animi. Vitaioli si avvicina, il capitano neroverde va a terra. Capannello di giocatori che si risolve con un giallo a testa.

Nella ripresa Palazzi al quarto d'ora ci prova da fuori, Passaniti respinge, Rinaldi sulla ribattuta, ancora il portiere della Virtus ma a gioco fermo per la posizione irregolare. Da qui si va ai due minuti decisivi che permettono alla squadra di Bizzotto di superare 2-0 quella di Lasagni. Per i neroverdi è la seconda vittoria di fila, per La Fiorita il primo ko in campionato.

