CAMPIONATO Angelini lascia il Tre Penne

Angelini lascia il Tre Penne.

Dopo due stagioni trascorse con la maglia bianco-azzurra, si dividono le strade di Michael Angelini e del Tre Penne. La società desidera ringraziare il giocatore per il lavoro svolto durante questi anni e la professionalità dimostrata. Michael Angelini lascia il Tre Penne avendo segnato 22 reti e contribuendo in parte integrante alla vittoria del titolo dello scorso anno: suo, infatti, il gol del momentaneo 2-1 ai tempi supplementari in finale di campionato contro La Fiorita.

