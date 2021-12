Il Direttivo della A.C. Libertas comunica l’annullamento della tradizionale Tombola della Befana già in programma il prossimo gennaio 2022. La decisione è stata presa considerando la preoccupante situazione sanitaria in cui ci troviamo: l'evoluzione dei contagi Covid-19 si può contrastare esclusivamente con la prevenzione e per questo motivo la Società ha preferito, anche se a malincuore, sospendere l'evento.