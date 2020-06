Annullato il Campus Bianco Azzurro

Le grandi difficoltà connesse all’emergenza Covid-19 hanno alla fine imposto il definitivo annullamento del Campus Bianco Azzurro, originariamente programmato per il mese di giugno e poi tenuti in stand by in rapporto all’evoluzione della situazione sanitaria nazionale. Il dipartimento di competenza ha a lungo vagliato la possibilità di uno slittamento dei Campus al periodo luglio/agosto, ma il persistere delle complicazioni a livello organizzativo e logistico ha reso di fatto impraticabile questa strada.



