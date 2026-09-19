Anticipi quarta giornata: Virtus batte Tre Fiori e torna in vetta, pari Libertas-Faetano

La Virtus supera 3-2 il Tre Fiori nel big match del quarto turno del Campionato Sammarinese e ritrova il primato, almeno per una notte, scavalcando i campioni in carica, imbattuti in campionato da quasi sette mesi. La sfida di Dogana si sblocca dopo meno di 200 secondi con Rea, a segno di testa su calcio piazzato di Sami. Il Tre Fiori pareggia al 33' con l'ex De Lucia, che su corner di Buonocunto si libera grazie a un blocco e direziona perfettamente verso il palo più lontano.

Nella ripresa la Virtus completa la rimonta grazie alla sfortunata autorete di Nardi, colpito dalla sfera dopo il colpo di testa di Ciacci finito sulla traversa, e allunga poco dopo con Gjoni: l'attaccante, liberato centralmente, “esplode un destro che fredda Nardi dall'incrocio dei pali”. All'89' Prandelli riapre la partita correggendo in rete la respinta di Guddo sul diagonale di Ben Kacem, ma il risultato non cambia più.

Finisce invece 1-1 tra Libertas e Faetano al “Federico Crescentini” di Fiorentino. I Granata colpiscono due legni nel primo tempo con Socciarelli e Greco, ma al 25' è Elia a portare avanti il Faetano, interrompendo un digiuno da gol in campionato durato 294 minuti. La Libertas trova il meritato pareggio al 74', quando il rifornimento da sinistra di Greco viene convertito nella rete dell'1-1 da Cristiani, inseritosi sul secondo palo. Nel finale Foiera salva i suoi con una decisiva uscita su Elia.

Successo anche per il Cosmos, che piega 2-0 il Murata. Dopo un primo tempo senza reti, Cremonini sblocca la gara al 70', quando “incontra con un mancino di prima intenzione un cross di Ulloa”. Nel finale Guidotti firma il raddoppio, anticipando anche il compagno Tomassini e il portiere Olivieri, e certifica il secondo successo consecutivo dei Gialloverdi.











