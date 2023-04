Antidoping: la Nazionale U16 a lezione col NADO

Il Torneo di Sviluppo UEFA riservato alle Nazionali Under 16 ed organizzato in questi giorni a San Marino è anche l’occasione per fornire ai più giovani calciatori internazionali del Titano informazioni utili ad ogni livello delle rispettive future carriere, in termini di antidoping. Grazie alla collaborazione con il NADO San Marino, i Bianco-azzurrini hanno potuto addentrarsi nei rigidi regolamenti di merito, grazie all’esperienza ed alla competenza del dott. Claudio Muccioli. All’obbiettivo informativo si associa quello tutelante per la salute e sicurezza degli atleti, ma anche per non incorrere in rischi non calcolati per la propria carriera. Di questo e tanto altro si è parlato nell’incontro tra la Nazionale Under 16 ed il NADO di San Marino, con il quale la Federcalcio prosegue in queste opere di prevenzione ed informazione a favore dei calciatori.