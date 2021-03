Apezteguia a Cuba per le qualificazioni mondiali

L'attaccante del Tre Fiori Joel Apezteguia ha raggiunto Cuba per rispondere alla chiamata della sua nazionale, che ha recentemente aperto ai giocatori militanti all'estero. Cuba sarà impegnata nelle qualificazioni centro-nord americane per Qatar 2022 e nelle prime due gare del girone iniziale affronterà Guatemala, il 25 marzo, e Curaçao, il 28 marzo. Per Apezteguia, a quota 5 reti nel campionato sammarinese in corso, potrebbe essere l'occasione per l'esordio in nazionale, a 37 anni.