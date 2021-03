VERSO QATAR 2022 Apezteguia in campo 68' con Cuba L'attaccante del Tre Fiori ha esordito in nazionale partendo titolare nella gara di qualificazione mondiale centro-nord americana, nella quale i suoi sono stati battuti per 1-0 dal Guatemala.

A 37 anni, Joel Apezteguia ha esordito con la nazionale di Cuba. L'attaccante del Tre Fiori è partito titolare nella gara contro Guatemala, la prima della fase iniziale di qualificazione ai Mondiali 2022 del Centro-Nord America. Per lui 68' in campo, in una sfida nella quale i cubani sono stati battuti per 1-0.



