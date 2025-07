Aragón conquista la Region’s Cup al 121’: 1-0 al Dolnoslski

All’ultimo respiro Aragon porta la Spagna in cima all’albo d’oro della Coppa delle Regioni, con la quarta affermazione. La rappresentativa guidata da Civera stende 1-0 i polacchi del Dolnoslaski con il gol di Torcal al minuto numero 121, a una manciata di secondi dai calci di rigore. Prima storica volta per Aragon in Region’s Cup, che alza al cielo di Acquaviva il trofeo. Si chiude così un’edizione organizzata in maniera magistrale da San Marino, promosso a pieni voti dalla UEFA.