Aragón conquista la Region’s Cup al 121’: 1-0 al Dolnoslski

Campioni d'Europa nel calcio professionistico, Campioni d'Europa anche nel calcio dilettantistico. La Spagna pigliatutto conquista la Coppa delle Regioni, la prima organizzata e ospitata a San Marino. E lo fa nella maniera più assurda e certamente più emozionante, con un gol all'ultimo secondo dei tempi supplementari. L'eroe di serata è Daniel Torcal che permette alla rappresentativa di Aragon di alzare il trofeo per la prima volta nella sua storia. Spagna che così stacca l'Italia nell'albo d'oro salendo a quota 4 Region's Cup: le ultime due consecutive, prima la Galizia e adesso la piccola comunità aragonese che tocca il cielo di Acquaviva con un dito. Dall'altra parte ci sono gli sconfitti: i polacchi del Dolnoslaski – o Bassa Slesia in italiano – che, dopo un percorso netto nei gironi, sono caduti sull'ultima palla buttata dentro quando tutti stavano già aspettando i rigori.

Anche perché la finalissima è stata bloccata ed equilibrata per oltre 120 minuti. Nel primo tempo un solo tiro in porta, ma sarà anche l'occasione più importante per la Polonia: sventola di Jablonski da fuori che si stampa sulla traversa. Nella ripresa qualche emozione in più: inizia San Agustin, diagonale respinto da Gasiorowski. Poi tocca a Chegu, dall'altra parte dell'area: stessa sorte riservata al compagno in precedenza. Anche il Dolnoslaski si fa vedere: Casero si immola sul rigore in movimento di Wasilewski e gli ultimi minuti sono tutti di marca polacca, in particolar modo di Tomas Wronski. Il 17 ci prova in due occasioni e – soprattutto nella seconda, al 90' – Mateo Lite è monumentale: il portiere di Aragon si distende e allunga il match all'extratime.

Dove l'equilibrio persiste. Nel primo tempo supplementare veementi proteste del Dolnoslaski per un possibile rigore non concesso a Bak. Il direttore di gara decide di lasciar proseguire, l'assistente – ben posizionato – anche: resta più di un dubbio. Nel secondo, invece, sembra fatta quando San Agustin supera Gasiorowski ma la difesa recupera e sventa la minaccia. Si arriva così all'ultimo e unico minuto di recupero concesso, prima dei rigori: rimessa laterale che somiglia a un calcio d'angolo, tentativo di Victor Charlez e deviazione sottoporta di Daniel Torcal che fa esplodere di gioia giocatori, staff e pubblico spagnolo in tribuna. Cielo nero per la Polonia, rosso – anzi, Rojo – intenso per Aragon che segna il definitivo 1-0 proprio sui titoli di coda. E regala un nuovo prestigioso successo alla Spagna "del pallone".

