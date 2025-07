UEFA REGION’S CUP Aragón vince in campo, San Marino e l'organizzazione fuori: il bilancio della Coppa delle Regioni Con il successo di Aragon è andata in archivio l'edizione 2025 della Coppa delle Regioni, organizzata per la prima volta – nella sua fase finale – da San Marino.

Una finale decisa all'ultimo secondo dei tempi supplementari, una festa sfrenata e la chiusura di 10 giorni al limite della perfezione, tra spettacolo in campo e organizzazione sugli spalti. San Marino viene promossa a pieni voti dopo aver ospitato per la prima volta nella sua storia una fase finale di una competizione UEFA: la Region's Cup, per certi versi l'Europeo del calcio dilettantistico. Un'edizione da ricordare, un trofeo alzato per la seconda volta consecutiva dalla Spagna: se nel 2023 era toccato alla Galizia, ad Acquaviva è stata la volta di Aragon. In oltre 110 anni di storia della rappresentativa, la piccola comunità che comprende le provincie di Saragozza, Huesca e Teruel non era mai riuscita a raggiungere il punto più alto. E' stato Daniel Torcal – al minuto numero 121 – a regalare questa gioia e mandare in estasi i ragazzi guidati dal tecnico Richi Civera e i tifosi accorsi dalla penisola iberica. 1-0 ai polacchi del Dolnoslaski che – al contrario – si sono visti svanire sui titoli di coda la possibilità di diventare la regione più titolata nella storia della manifestazione. La Bassa Slesia resta a 2 Coppe delle Regioni, le stesse del Veneto.

Finale equilibrata e combattuta, come i due raggruppamenti che hanno definito le finaliste. In particolar modo il Girone A, quello della nazione ospitante: la NAT San Marino, all'esordio nella fase finale. E il bilancio può essere considerato assolutamente positivo per gli uomini di Luigi Bizzotto, in grado di giocarsela alla pari con le altre rappresentative. Anzi, resta anche un pizzico di rammarico perché – per quanto visto in campo – un solo punto raccolto in 3 partite è anche poco. A partire dal match inaugurale con il Vojovdina, dominato dai biancazzurri e puniti dall'unico tiro in porta. La splendida punizione di Samuel Pancotti – che alla fine si rivelerà l'unica rete messa a segno dalla NAT – sembrava lasciar presagire a qualcosa di grande. E invece nelle restanti due sfide sono arrivate due sconfitte di misura: 1-0 con Aragon – poi vincitrice del torneo – e 1-0 con i cechi del Hradec Kralove. Questa partecipazione però dev'essere considerata come un punto d'inizio, e non d'arrivo: nel 2027 si punterà nuovamente alla fase finale perché, a queste latitudini del calcio, San Marino può recitare un ruolo da protagonista.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: