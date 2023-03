CAMPIONATO Arapi risponde a Righini: 1-1 tra Tre Penne e La Fiorita Si chiude in parità il big match della giornata: i biancazzurri vanno in vantaggio con la splendida punizione dell'ex, i gialloblu pareggiano allo scadere del primo tempo con Arapi. Migani para un rigore ad Amati, Pancotti centra la traversa nel finale.

Era una delle ultime chance per La Fiorita, un’occasione di allungo per il Tre Penne. Alla fine il big match si chiude con un 1-1 giusto, tra due squadre forti e ben attrezzate. Dopo una prima fase di studio, il Tre Penne stappa l’incontro. E lo fa con la magia di Luca Righini direttamente da calcio di punizione: splendida realizzazione del grande ex, Vivan tocca ma non può nulla. Alla prima occasione Città è già in vantaggio. La Fiorita però non resta a guardare e prova a reagire immediatamente: Migani smanaccia il cross di Gasperoni, si crea una mischia in area dove nè Russo nè Arapi riescono a trovare la staccata vincente. Sull’altro versante Ceccaroli scippa la sfera a Gasperoni, destro a giro indirizzato all’angolino e Vivan tiene a galla i suoi con una super parata. Il collega Migani non sarà da meno perché 120 secondi più tardi il direttore di gara di Gibilterra Perez vede un contatto tra Rinaldi e Tisselli assegnando il calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta Amati che calcia a mezz’altezza ma Migani intuisce e vola alla sua sinistra. È ancora 1-0 Tre Penne e, sul corner successivo, viene annullato il pareggio di Grassi per una carica ai danni del portiere biancazzurro. Nel corso dell’unico minuto di recupero concesso, però, La Fiorita torna in quota: Lombardi scivola nel tentativo di chiudere su Zafferani, Rinaldi allarga per Arapi che con il mancino non lascia scampo a Migani. Sfera che bacia il palo e s’insacca, 1-1 proprio in chiusura di frazione.

Non poteva chiedere momento migliore La Fiorita che parte meglio anche nella ripresa: azione corale che porta Greco al cross basso, Grassi si divora un rigore in movimento aprendo troppo con il piattone. Il Tre Penne risponde a tono: imbucata di Vandi per Nigretti che da posizione defilata non inquadra lo specchio. Stessa sorte per Zafferani che aggancia al limite e calcia in volèe: palla fuori di un soffio. Intensità alta e grande equilibrio, servirebbe una giocata per regalare i 3 punti. Questa la sfiora Pancotti a due dal 90’: mancino da lontanissimo che scavalca Migani ma sbatte sulla traversa. La Fiorita resta a 3 punti dal Tre Penne che interrompe la striscia di 7 vittorie consecutive. Il Cosmos ringrazia e diventa capolista.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: