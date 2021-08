Arbitri: altre designazioni europee per il Referee Observer Podeschi

Periodo di nuove designazioni internazionali per Stefano Podeschi. L’Uefa Referee Observer di San Marino era in Turchia e precisamente a Sivas, lo scorso 29 luglio, per sovrintendere l’operato della quaterna russa incaricata di dirigere l’incontro fra i padroni di casa del Sivasspor e i moldavi del Petrocub, valevole per il secondo turno delle qualificazioni di Uefa Europa Conference League. Domani, invece, Podeschi sarà a Tallinn, in Estonia, in occasione di Flora – Omonia Nicosia, gara di ritorno del terzo turno di qualificazione di Europa League. In questo caso la quaterna oggetto dell’attenzione di Podeschi sarà slovacca e capitanata da Ivan Kružliak. La gara fra estoni e ciprioti avrà inizio alle 18:00.