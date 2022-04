Arbitri: D’Adamo e Piccoli a Malta per dirigere la semifinale di campionato

Nuova occasione per gli arbitri di futsal sammarinese, per affinare le proprie capacità e ampliare le proprie competenze con incontri ufficiali di Federazioni diverse da quella di appartenenza. Nell’ambito del Referee Exchange Programme, l’internazionale di San Marino Daniele D’Adamo, insieme all’omologo Andrea Piccoli, dirigeranno infatti la seconda sfida di semifinale play-off di Enemed Futsal Premier League. A contendersi un posto nella finale-scudetto maltese, saranno La Valletta e University of Malta – rispettivamente seconda e terza classificate al termine della regular season.

L’incontro si giocherà domani sera alle 20:00 presso il National Sport School Carpark, dopo il 4-4 con cui è terminata gara 1. Insieme ai due arbitri dell’ASA, anche l’osservatore arbitrale Matteo Donadoni.