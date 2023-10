BEACH SOCCER Arbitri: Delvecchio arbitro al Mundialito 2023

Raffaele Delvecchio è volato in Andalusia, precisamente ad Isla Canela, per rispondere alla designazione al Mundialito di Beach Soccer 2023 – organizzato chiaramente in Spagna. Per l’internazionale di San Marino, la direzione da primo arbitro di Spagna-Stati Uniti (5-2), seconda partita del Mundialito femminile che ha incoronato proprio le padrone di casa a punteggio pieno nel girone che ha coinvolto anche Portogallo ed Inghilterra. L’incontro tra Lusitane e Leonesse, terminato ai calci di rigore in favore delle prime (3-3, 4-2 d.c.r.), ha coinvolto Delvecchio nel ruolo di terzo arbitro.

