ARBITRI Arbitri di Gibilterra per Cosmos-Faetano e Tre Penne-Tre Fiori Si rinnova il rapporto di collaborazione che vedrà gli arbitri sammarinesi impegnati a Gibilterra nel week-end.

Arbitri di Gibilterra per Cosmos-Faetano e Tre Penne-Tre Fiori.

Continuano i rapporti di collaborazione tra la Federcalcio di San Marino e quella di Gibilterra in tema arbitrale. Nel fine settimana gli arbitri sammarinesi saranno a Gibilterra per dirigere le partite Lincoln Red Imps FC-Lions FC sabato e St Joseph's FC-Lynx FC e domenica. Nel frattempo gli arbitri Denis Perez Gonzalez e Jose Antonio Delgado, insieme agli assistenti arbitrali Kyron Azopardi ed Esteban Cabrera Noguera, saranno sul Titano per dirigere due gare di Campionato Sammarinese, nello specifico si tratta di Cosmos-Faetano e Tre Penne-Tre Fiori.

I rapporti di collaborazioni sono estesi anche al campionato sammarinese di futsal, Keilan Prescott e Daniel Borrego saranno a San Marino per dirigere partite di futsal lunedì e mercoledì. Gli arbitri di San Marino saranno incaricati di dirigere le partite Zoca Bastion-Laguna FC sabato sera e Bavaria FC-Hercules FC domenica sulla Rocca.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: