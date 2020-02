Arbitri: Ercolani e Tonelli a Malta per il Futsal Referee Exchange

Due esperienze fuori dei confini nazionali per il comparto arbitrale del Titano. Gianmarco Ercolani e Cristian Tonelli hanno partecipato, a Malta, al Referee Exchange dedicato al Futsal, dirigendo due gare (una della massima serie) e partecipando ad un workshop con presenze di prim'ordine. Stefano Podeschi e Simone Savoretti sono stati invece a Vienna per l'annuale RAP Course - quest'anno RIDE Course - organizzato dalla #UEFA.



