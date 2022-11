ARBITRI Arbitri: Ilie, Ercolani e Ernesto impegnati nella Baltic Cup

Altra esperienza internazionale per il settore arbitrale sammarinese. Nello scorso weekend Laurentiu Ilie, Gianmarco Ercolani e Cristiano Ernesto sono stati impegnati nella Baltic Cup, triangolare svoltosi nelle repubbliche baltiche con le Nazionali Under 21 di Estonia, Lituania e Lettonia.

La terna sammarinese in particolare è stata protagonista ieri nella sfida tra Lituania e Lettonia giocata a Kaunas – terminata 1-2 per i lettoni – arbitrata da Ilie con Ercolani e Ernesto come assistenti. L’appuntamento fa parte della collaborazione tra la Federazione Estone e quella del Titano iniziata ad inizio stagione con alcuni fischietti baltici impegnati nella prima giornata di campionato sammarinese. Una grande opportunità per il settore arbitrale biancazzurro per confrontarsi e migliorarsi sotto ogni aspetto. Per Ilie, inoltre, si trattava di una delle prime uscite internazionali.

