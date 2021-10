CALCIO SAMMARINESE Arbitri: Podeschi ad Empoli per la Youth League

C’è anche un pizzico di San Marino nella storica serata del Castellani di Empoli, che è tornato a respirare l’Europa dopo 14 anni. Si tratta di Youth League ed i toscani campioncini d’Italia hanno gli sloveni del Domzale dopo l’1-1 finale, grazie al rigore di Asllani che qualifica l’Empoli (3-2 aggregato) al secondo turno con la Stella Rossa. A visionare l’operato della terna ungherese diretta da Gergo Bogár e assistita dall’italiano Volpi in qualità di quarto ufficiale, Stefano Podeschi. Il sammarinese è stato infatti designato come Referee Observer per l’incontro del Castellani.

