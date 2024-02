CALCIO SAMMARINESE Arbitri: Podeschi in Austria per Sturm Graz-Slovan Bratislava

Infrasettimanale di UEFA Europa Conference League per Stefano Podeschi. L’Osservatore arbitrale UEFA è stato infatti designato per l’incontro di ieri sera tra Sturm Graz e Slovan Bratislava, che ha sancito la netta vittoria degli austriaci – davanti ai propri tifosi – per 4-1. C’è stato parecchio lavoro per gli ufficiali di gara svedesi, con l’internazionale Mohammed Al-Hakim che ha dovuto anche estrarre un cartellino rosso all’indirizzo di Vladimir Weiss. Hanno completato la quaterna di campo Klyver, Wilde e Johnson, mentre la coppia al VAR era composta dagli elvetici Fähndrich e San.

