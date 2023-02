ARBITRI Arbitri sammarinesi al CORE 56 della UEFA

Arbitri sammarinesi al CORE 56 della UEFA.

È iniziata martedì un’intensa e affascinante settimana di lavoro, formazione e test per il team arbitrale sammarinese partito per il CORE 56 a Nyon. Il UEFA Centre of Refereeing Excellence (CORE) ha aperto le sue porte, dal 21 al 28 febbraio, ad otto gruppi di ufficiali di gara provenienti da Albania, Repubblica Ceca, Grecia, Islanda, Malta, Polonia, San Marino e Turchia. A rappresentare l’arbitraggio sammarinese, nel prestigioso consesso continentale, sono l’arbitro Mattia Andruccioli e gli assistenti arbitrali Andrea Depaoli ed Andrea Zaghini. Con loro anche Stefano Podeschi, in qualità di istruttore dei gruppi polacco e maltese.

