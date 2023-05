ARBITRI Arbitri: Stefano Podeschi a Nizza per aggiornamento UEFA

Arbitri: Stefano Podeschi a Nizza per aggiornamento UEFA.

Stefano Podeschi è rientrato da Nizza dopo essere stato impegnato in una due giorni dedicata ad un aggiornamento per Osservatori Arbitrali UEFA. Presenti in Costa Azzurra, osservatori provenienti da tutte le Federazioni europee, i quali, da lunedì a martedì sera, si sono divisi fra discussioni dedicate a specifiche tematiche regolamentari, aggiornamenti sulle linee guida di settore, test video e altri momenti di confronto e condivisione.

