Arbitri: Stefano Podeschi all'Old Trafford per l'Europa League

Stefano Podeschi è stato designato dalla UEFA come Referee Observer nella partita di Europa League tra Manchester United e Partizan. Podeschi è stato incaricato di supervisionare la quaterna finlandese che ha diretto la sfida dell'Old Trafford. Sempre per il settore arbitrale è stato designato Massimo Nanni in qualità di UEFA Futsal Delegate per l'Élite Round di Champions League che si terrà in Russia nelle prossime settimane.