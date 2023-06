Arbitri: Stefano Podeschi osservatore per Estonia-Belgio

Nuova esperienza internazionale per l'arbitro sammarinese: Stefano Podeschi era presente all’ A. Le Coq Arena di Tallin in qualità di osservatore arbitrale per l’incontro tra Estonia e Spagna. La sfida, valevole per la quarta giornata di gruppo F per le Qualificazioni ad EURO 2024, è stata diretta dallo scozzese John Beaton ed è terminata con il punteggio di 3-0 per le Furie Rosse ai danni dei padroni di casa baltici. Con questa vittoria il Belgio sale al secondo posto a tre lunghezze dall’Austria (prima ma con una partita in più).

