SERIE D GIRONE D Arcopinto - Fabbri "Stagione complicata, merito del gruppo forte e unito che ha sempre creduto nella salvezza" Nel dopo partita hanno parlato il trascinatore del San Marino Calcio Alessio Arcopinto con 9 gol stagionali e il rientrante difensore della Nazionale Filippo Fabbri

Alessio Arcopinto centrocampista San Marino Calcio :" Diciamo che abbiamo avuto molti problemi durante l'anno. Siamo stati molto bravi come ragazzi a sopportare tutto, allenarci sempre più o meno con il sorriso, sempre a mille all'ora quello certo. Come hai detto tu vale doppio perché abbiamo girato al giro di andata a 15 punti, quindi vale doppio veramente. Sicuramente anche da parte tua hai trascinato la squadra con nove gol totali e uno è arrivato anche oggi, nonostante tanti tentativi. Sì, sono contento per i numeri, perché nel calcio di adesso contano molto, però è sempre merito della squadra, quindi sono contento.

Filippo Fabbri difensore San Marino Calcio :"Sono super contento prima di tutto di essere tornato in campo, di aver raggiunto un obiettivo che quando sono arrivato era quasi impensabile, perché avevamo veramente pochissimi punti, ho avuto qualche infortunio, però alla fine abbiamo raggiunto l'obiettivo.

San Marino che è passato tra moltissime vicissitudini, va merito del gruppo quando si riesce a portare a casa un obiettivo attraverso il lavoro?

Sì, chiaramente è stata un'annata un po' difficile, però in spogliatoio siamo sempre stati tutti uniti, il gruppo c'è sempre stato e secondo me meritiamo questa salvezza.

È ancora presto adesso per parlare di futuro immagino, però il prossimo futuro colpo imminente è la nazionale, no?

Sì, il futuro prossimo ancora non so niente, adesso c'è la nazionale, quindi abbiamo due settimane per ricaricarci e poi affrontiamo due partite importanti.

Si parla del Pietracuta, hai qualche informazione su questo?

Noi abbiamo avuto un incontro, sinceramente non si è parlato di squadra, adesso non so se durante la partita qualcuno ha detto qualcosa, però sinceramente di squadra non si è parlato in quell'incontro, ci hanno proposto un progetto e vedremo se si farà o meno.

