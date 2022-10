“Arrigo Sacchi, oltre il sogno” di Sergio Barducci sul Titano con il Milan Club San Marino

La “prima” del libro dedicato ad Arrigo Sacchi sul Titano, passa per i colori rossoneri del Milan Club di San Marino. La storia raccontata dal giornalista Sergio Barducci va oltre a quella dell'allenatore capace di vincere ben due Coppe Campioni con il Milan. “Arrigo Sacchi, oltre il sogno” è la storia di un romagnolo, innamorato della sua terra, che dalla sua terra parte per realizzare un desiderio. La storia di Arrigo Sacchi, del Milan campione del mondo è ben nota. Così come quella dell'allenatore partito da Fusignano, passato per i club della Romagna fino a stupire con il Parma e poi esplodere con il Milan. Il libro di Sergio Barducci va oltre, raccontano la vita di Arrigo Sacchi, l'uomo, che poi è diventato allenatore.

Sul Titano, per questa prima volta, Sergio Barducci ritrova anche ben quattro dei ct di San Marino. Ci sono Fabrizio Costantini, Pierangelo Manzaroli, Giampaolo Mazza e Giorgio Leoni. Con quest'ultimo, primo ad affrontare l'Italia in amichevole nel 1992 a Cesena, guidata proprio da Arrigo Sacchi. Con ct i San Marino anche il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini.

(Nel video le interviste con Sergio Barducci e il segretario di Stato Teodoro Lonfernini)