Arrigoni: "Il girone ci offre la possibilità di toglierci altre soddisfazioni"

Intervista a Daniele Arrigoni

Daniele Arrigoni ieri sera ospite di Cpiace. Il Responsabile del Settore Giovanile di Lega Pro, si è detto dispiaciuto per le conseguenze Covid sul settore giovanile fermo ormai da marzo. "Diventa difficile - ha dichiarato- motivare i ragazzi solo facendo allenamenti spesso incompleti. Manca la partita che è poi il sale del calcio". Arrigoni ha risposto anche alle domande sul suo nuovo ruolo di Direttore dell'Area Tecnica della FSGC: "c'è stata una crescita evidente negli ultimi anni, sono qui per poter contribuire ad alzare ancora un po' l'asticella".



Il girone di qualificazione Qatar 2022? "Mi piace, e credo ci dia anche la possibilità di fare di fare molto bene almeno contro una squadra" . Arrigoni non la cita ma si riferisce ad Andorra. Con lui si è parlato anche di Massimo Bonini: "per me lui è San Marino (calcisticamente parlando) non può restare fuori da questo progetto. Io non so quali siano le sue preoccupazioni sto lavorando per riportarlo dentro, ma per il momento non ci sono riuscito, vedremo cosa riserverà il futuro"