Arrigoni: "Il progetto ha portato i suoi frutti, vogliamo mantenere l'asticella e magari alzarla..."

Il coordinatore delle Nazionali Daniele Arrigoni si è soffermato sulla crescita del settore giovanile a San Marino, dicendosi molto fiducioso per il prossimo futuro.



"Mantenere questo livello per noi sarebbe importante, i lavori che sta facendo l'Academy sono grandiosi e probabilmente ci saranno nuovi ragazzi che arriveranno a far parte del gruppo nazionale nel giro di qualche anno, speriamo che riescano a portare a termine il percorso nel migliore dei modi."

Dato statistico, uscito proprio in questi giorni: San Marino è la nazionale con l'età media più bassa d'Europa e tra le prime nel mondo...

"Tre o quattro anni fa avevamo parlato proprio di questo con la Federazione. Dobbiamo portare avanti questo discorso. Io sono a capo della commissione, sappiamo benissimo che dobbiamo lavorare sotto questo aspetto perché è stata la strategia della federazione"

Sulle qualificazioni mondiali...

"Dovremo anche essere un po' fortunati anche nelle partite che andremo a fare per le qualificazione mondiali. Secondo me in certi periodi dell'anno noi stiamo meglio rispetto all'inizio della stagione e quello peserà. Bisognerà vedere con che tipo di squadra arriveremo, con quali infortunati. È tutto da vedere, però io sono speranzoso di fare bene".

