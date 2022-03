NAZIONALE Arrigoni promuove Costantini e Cecchetti: "Si meritano la Nazionale" Franco Varrella potrebbe

Il nuovo corso porta con sé entusiasmo e sammarinesità. La scelta di Fabrizio Costantini sulla panchina della Nazionale maggiore e quella di Matteo Cecchetti in Under 21 arrivano come promozioni meritate sul campo dopo un percorso personale di crescita. Lo ha detto il coordinatore tecnico Daniele Arrigoni, ospite ieri sera di C Piace. Ma San Marino pensa anche all'ex CT Franco Varrella che potrebbe ritagliarsi un nuovo ruolo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: